L'Arezzo vince e convince: 2-0 alla Torres

A passo spedito in campionato – dov'è capolista in solitaria – e a passo spedito anche nella Coppa Italia di Serie C: continua a vincere l'Arezzo di Bucchi che, con un gol per tempo, archivia la pratica Torres. Che parte meglio e sfiora il vantaggio con il diagonale di Lunghi, a lato di un soffio. Poi sarà un dominio amaranto, nonostante l'ampio turnover. Sembra già fatta quando Tito mette dentro, ma Dall'Aquila arriva in ritardo sul servizio del compagno e sfiora soltanto. Il giocatore arrivato in estate dal Torino si fa ancora vedere quando calcia dal limite, e Zaccagno alza in corner. La spinta incessante porta al meritato vantaggio del Cavallino: Zaccagno respinge il tentativo di Ravasio, ma sulla ribattuta c'è sempre Dall'Aquila che mette dentro di testa festeggiando l'1-0 Arezzo e il primo centro stagionale.

Nella ripresa il copione non cambia: la Torres viene salvata da un monumentale Zaccagno, miracoloso su Mawuli prima e Arena poi. Al 76' i padroni di casa chiudono il discorso qualificazione: De Col va in sovrapposizione e aspetta l'inserimento di Ravasio, che arriva con i tempi giusto e la chiude alla perfezione, scrivendo il definitivo 2-0. Successo netto e meritato, che porta l'Arezzo agli ottavi di Coppa e che rappresenta il miglior viatico verso la delicata sfida in campionato contro il Campobasso.









