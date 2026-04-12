L'Ascoli abbatte anche il Forlì: nona vittoria consecutiva

L'Ascoli strapazza il Forlì e inguaia i romagnoli, ora sempre più a rischio playout, dopo aver trascorso un inverno relativamente tranquillo. Al Morgagni finisce 3-0 per i marchigiani, vittoriosi per la nona volta consecutiva. Dopo un tentativo di Farinelli da lontanissimo, finito a lato, l'Ascoli comincia a fare la partita al quarto d'ora. Combinazione Alagna – Silipo sulla destra, Gori si lancia sul primo palo ma devia alto. Il secondo tentativo di Silipo è però già vincente.

Saltato il marcatore, altro cross che taglia tutta l'area da destra a sinistra: non ci arriva Rizzo Pinna, ma c'è D'Uffizi, per il vantaggio dell'Ascoli. Goal sia all'andata, sia al ritorno per lui. La replica forlivese è affidata al destro di Franzolini, che strozza troppo la conclusione. In chiusura di frazione, D'Uffizi da goaleador si trasforma in quasi assistmen, con un'imbucata ottima per Guiebre, il cui pallonetto è ben calibrato, ma esce di qualche millimetro. Al cambio di campo l'Ascoli riparte a razzo, sfiorando due volte il raddoppio su calcio piazzato.

Prima da angolo, con Martelli che salva su Nicoletti e poi anticipa Guiebre, poi su una punizione che lo stesso portiere vede sbucare solo all'ultimo, deviandola con un gran riflesso. Alla terza occasione in tre minuti, però, i marchigiani passano. L'imbucata è stavolta di Rizzo Pinna, l'inserimento è di Corradini e il suo tiro da limite verso il secondo palo è imprendibile.

Il Forlì prova allora a cambiare qualcosa. Dentro Scaccabarozzi: l'attaccante avvia e conclude un contropiede un po' confusionario: tiro debole e centrale per la parata di Vitale. Si arriva al 78', con una bella combinazione nello stretto sulla destra per gli ospiti. Silipo imbuca, sponda di Chakir, ancora Silipo, tiro a un nulla dal bersaglio. Bastano però altri cinque minuti all'Ascoli per chiudere la gara. Lo scambio, stavolta, avviene sulla sinistra, tra Pagliai e D'Uffizi, cross per Milanese e stoccata vincente del numero 62, nuovamente in rete partendo dalla panchina.

L'ultima occasione ce l'ha Galuppini, che sfiora il poker nel recupero con un tiro a giro dal limite, senza trovare il bersaglio, ma nulla cambia per l'Ascoli: i bianconeri continuano a correre, in vetta, mentre rallenta ancora il Forlì, che ha ottenuto solo tre punti nelle ultime sette e ora rischia grosso.







