L'Ascoli batte il Guidonia (1-0) e prova a crederci ancora

Il Del Duca cita Battisti e canta la sua voglia di crederci ancora. L'Ascoli batte il Guidonia e a 90 minuti dalla fine resta in corsa anche se il pallino sta in mano all'Arezzo. Guibre col sinistro si impenna. Occasionissima dei padroni di casa, Rizzo Pinna liberissimo di far male, ma il colpo di testa non è specialità della casa. Il Guidonia, timidamente rintanato, si vede con la fucilata alta di Tessiore. Guibre nello stretto trova il varco e anche il posizionamento di Stellato. L'acrobazia di D'Uffizi chiude un primo tempo a senso unico, ma senza gol. La ripresa si avvia col brivido regalato dalla folle uscita di Vitale, Tounkara se la trova inaspettatamente e la sua conclusione debole viene controllata da Curado. Il capitano perdona il suo portiere. Di là stavolta è clamorosa, Rizzo Pinna di testa se lo divora enorme dentro l'area piccola. Roba ai limiti dell'incredibile che è il caso di rivedere. Di scacciare i cattivi pensieri si occupa Milanese, appena entrato e dimenticato sul secondo palo. Il Guidonia fa il superminimo che forse oggi è il supermassimo, ma non da mai l'impressione di poterla riprendere. E l'ultima cosa è ancora ascolana, Zappella e Stellato in società stoppano Chakir: missione comunque compiuta, si decide tutto domenica prossima.







