SERIE C L'Ascoli consolida il 3° posto, Livorno più vicino ai playoff I marchigiani battono 3-1 il Pineto, i toscano 2-1 il Bra nello scontro diretto

La terza vittoria consecutiva permette all'Ascoli di rimanere a contatto con il Ravenna e di mettere ancora più margine – 10 punti – tra sé e il quarto posto. Una posizione che non occupa più il Pineto, scavalcato dalla Juventus Next Gen dopo la sconfitta per 3-1 subita proprio contro i marchigiani.

Subito avanti l'Ascoli, con un goal pazzesco di Corradini che si gira in un fazzoletto di terra e in soli quattro tocchi fa secchi due difensori e il portiere. Al pezzo di bravura dell'attaccante bianconero replica il Pineto già al 20', grazie a un calcio di rigore assegnato per un fallo di Damiani e realizzato da D'Andrea. Passano però pochi minuti e l'Ascoli si trova nuovamente avanti, con un altro gran goal di Corradini, che lancia un contropiede, resiste al rientro di un difensore e incrocia dal limite battendo ancora Tonti. Nella ripresa la gara cambia e in attacco si vede solo il Pineto, ma la poca precisione sotto porta e varie parate di Vitale tengono avanti l'Ascoli, fino al recupero, dove i bianconeri chiudono l'incontro con il goal sotto misura di Galuppini.

Succede tutto nella ripresa tra Livorno e Bra, scontro salvezza vinto per 2-1 dai toscani. Il punteggio si sblocca al 51' con una punizione da lontanissimo di Federico Dionisi, lui che con il Livorno aveva assaggiato anche la Serie A a inizio carriera. La replica del Bra arriva nel finale grazie a un goal voluto, ma un po' fortuito nella propria dinamica, di Lionetti, che azzecca l'inserimento e quasi cicca il pallone arrivatogli da sinistra, spingendolo comunque in porta, in qualche modo. Il pareggio dura però pochissimo, perché al secondo minuto di recupero il Livorno si prende lo scontro diretto con Di Carmine e, spinto dalla terza vittoria nelle ultime quattro partite, si allontana dalla zona playout, avvicinandosi a quella playoff.

