L'Ascoli ha preso l'ascensore, a Legnago arriva un'altra vittoria (0-1)

Legnago - Ascoli

L'Ascoli ha preso il volo. Quarta vittoria consecutiva per Mimmo Di Carlo sul campo di un Legnago dentro la partita e il campionato, che spesso perde, ma se le gioca tutte. Martic da lontano, fuori. Poi l'Ascoli apre la partita col desto a lato di Marsura. Vantaggio marchigiano a metà tempo, Tremolada verso la porta, deviazione decisiva di Varone e palla all'angolo. Il Legnago prova a riprenderla appena può, la reazione è apprezzabile e costringe l'Ascoli a indietreggiare a protezione. Martic dal limite, Livieri controlla. Ripresa con pressing alto veneto che cerca in tutti i modi di girarla. L'occasione capita subito a Basso Ricci, frustata con il collo e palla di pochissimo sopra la traversa. Sempre padroni di casa in avanti a lucidità limitata, ma con tanto coraggio. La gira Diaby senza crear pensieri a Livieri. Passa il tempo e il risultato non si schioda. Un Ascoli pragmatico e granitico infila la quarta di fila, che con i 4 pareggi precedenti fanno 8 partite senza perdere e avanza autorevole candidatura per i play off.