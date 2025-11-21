SERIE C L'Ascoli ospita l'Arezzo, il Ravenna osserva e spera nel pari Scontro tra la prime e la terza del Girone B nel 15° turno. I Romagnoli vanno a Gubbio per provare a tornare in vetta

L'Arezzo ad Ascoli, il Ravenna in casa contro il Gubbio. Da queste sfide riparte la corsa a tre per la vetta del girone B di Serie C, che nella passata giornata ha visto il controsorpasso dei toscani ai danni dei romagnoli e i marchigiani riportarsi a -4 dal primo posto. Neanche a dirlo, la partita in programma al Del Duca sarà il big match del 15° turno. L'Ascoli, nonostante la miglior difesa del campionato, arriva da un novembre altalenante, mentre l'Arezzo nelle ultime cinque ha alternato vittorie e pareggi. Uno scontro di cui proverà ad approfittare il Ravenna, che viene dall'1-1 acciuffato all'ultimo a Livorno e ha già affrontato entrambe le avversarie dirette.

Bra - Pontedera sarà l'unico anticipo del venerdì sera, che metterà di fronte una squadra vogliosa di uscire dalla zona playout, i piemontesi, e una che non vuole tornarci, i toscani. Al pari del Ravenna, anche le altre due romagnole saranno impegnate di sabato, a cominciare dal Forlì, atteso dallo scontro - playoff in casa della Pianese, mentre di sera il Rimini andrà a caccia di punti a Carpi, per provare a riavvicinarsi a quota 0 in classifica.

Ricchissima la domenica, con altri due scontri in zona playoff e una sfida salvezza. Nella parte alta, il Guidonia, quarto, ospita il redivivo Campobasso, appena rientrato nelle posizioni nobili, mentre la Ternana, dopo quattro pareggi di fila, cerca il ritorno al successo contro la Juventus Next Gen. La stessa cosa farà la Sambenedettese in casa della sorpresa Pineto: i marchigiani, senza vittoria dal 4 ottobre, sono scivolati al 14° posto, pericolosamente vicini alla zona playout, mentre gli abruzzesi, imbattuti da sei turni, sono addirittura quinti.

Lo scontro salvezza andrà in scena a Livorno, dove saranno messi in palio punti pesanti tra i toscani e la Torres, separati, in coda, da sole tre lunghezze. Chiuderà il turno una gara a tinte biancorosse, tra Perugia e Pesaro. La Vis, dopo un inizio difficile, è ora lanciatissima e cerca l'aggancio al quarto posto, mentre gli umbri stanno, punto dopo punto, risalendo a fatica la china e non perdono da quattro giornate: fischio d'inizio alle 20.30.

