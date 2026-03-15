SERIE C L'Ascoli riapre il campionato di serie C I marchigiani vincono a Gubbio e accorciano sulla capolista Arezzo

L'Ascoli riapre il campionato di serie, i bianconeri vincono a Gubbio. Tre punti pesanti, che valgono doppio quelli dell'Ascoli sul campo del Gubbio. I marchigiani si portano a soli due punti dall'Arezzo capolista. Alla prima occasione gli ospiti vanno vicinissimi al vantaggio con Gori che centra l'incrocio dei pali con una gran bella conclusione. La risposta Gubbio è nel tiro da metà campo di Minta che prova a battere Vitale, la palla è fuori. Al 36' D'Uffizi va giù in area di rigore, i bianconeri chiedono il supporto FVS. Il direttore di gara dopo il controllo assegna il penalty. Gori firma il vantaggio per l'Ascoli. Nella ripresa Rosaia interviene in ritardo su D'Uffizi che conquista il secondo rigore di giornata. Sul dischetto ancora Gori che firma 2-0 e personale doppietta. All'ora di gioco l'Ascoli chiude la partita con Oviszach che poco dopo il suo ingresso in campo firma il tris per i bianconeri. Il Gubbio d'orgoglio, accorcia poco dopo direttamente su calcio di punizione con Di Massimo. Nel finale di gara proteste Gubbio per un rigore richiesto e che l'arbitro non concede dopo il controllo. Al fischio finale vince l'Ascoli 3-1 e campionato riaperto.

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