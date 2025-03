L'Ascoli riassapora i tre punti

Respira l'Ascoli che riassapora i tre punti che mancavano da un mese. Andiamo con ordine. La prima chiamata è dell'Arezzo, cross teso e forte di Renzi, rischia grosso Varone, ma è solo angolo. Sono i toscani ad andare ancora vicini al gol: conclusione di Tavernelli, Raffaelli si allunga in corner. Bell'azione degli amaranto: Capello inventa nello spazio verso Ravasio che col tacco libera al tiro Pattarello, ma il suo sinistro si spegne sul fondo. Al tramonto di frazione proteste bianconere per un tocco di mano in area di Renzi, ma il direttore di gara fischia solo la fine del primo tempo. Dallo spogliatoio esce un altro Ascoli; Odjier gran sinistro, Trombini non è da meno e si oppone. E' un altro Ascoli, e spesso a togliere le castagne dal fuoco è Varone. L'ex San Marino Calcio lascia partire un destro a giro che non da scampo a Trombini è un gol bello e liberatorio. Corazza ha il pallone del raddoppio ma ancora una volta l'attaccante ex Cesena non è preciso. Il finale è incandescente con l'Arezzo che tenta il tutto per tutto per pareggiarla spedendo in campo tutta l'artiglieria pesante ma l'Ascoli resiste e la porta a casa. Allo Stadio Del Duca di Ascoli, Ascoli – Arezzo 1-0.