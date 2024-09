SERIE C L'Ascoli sgambetta il Milan I bianconeri chiudono la pratica nel primo tempo con i gol di Corazza e Menna

La squadra di Daniele Bonera va vicina al gol in apertura con la verticalizzazione che favorisce l'inserimento di Longo, conclusione deviata in angolo. E' lo stesso numero 7 ha fallire una grande occasione servito da Sandri, è tutto buono, allarga troppo il destro che termina a fil di palo. Il Milan ha gamba e freschezza, Fall parte dalla sua metà campo elude l'intervento dei centrocampisti dell'Ascoli, punta e va al tiro centrale, blocca in tuffo Livieri. Dal possibile vantaggio Milan si passa allo 0-1 Ascoli. Fallo di Bozzolan su Tirelli. Il difensore rossonero non si accorge dell'arrivo dell'attaccante bianconero e nel tentativo di rinviare lo atterra in area di rigore. L'arbitro indica subito il dischetto, ingenuo Bozzolan ma rigore molto severo. L'ex Cesena Corazza non sbaglia. I rossoneri subiscono il contraccolpo psicologico e l'Ascoli da squadra esperta ne approfitta. Prima è Nava a dire di no a Corazza, poi Jimenez scarica in angolo. E dal corner pallone a spiovente, Bozzolan e Menna si scontrano, la sfera prende una traiettoria strana e si infila sotto l'incrocio. Nella ripresa la squadra di Massimo Carrera gestisce il doppio vantaggio, ha anche possibilità di ampliare il gap, ma in sostanza il risultato non cambierà più. Allo Stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio, Ascoli batte Milan Futuro 2-0.

