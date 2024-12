L'Ascoli si è rimesso a correre

In totale la striscia di risultati utili si allunga a 7 con 4 pareggi e 3 vittorie consecutive per gli uomini di Domenico Di Carlo. Gara iniziata subito con occasioni da gol importanti, prima è Marsura conclusione da posizione defilata non lontana dal palo lungo, poi in contropiede sono i liguri a colpire il palo con Clemenza. Conto dei legni pareggiato in chiusura di tempo con la bomba di Tremolada su punizione, bravo Anacoura a deviare sul palo. L'Ascoli per palle gol create, merita il vantaggio e lo trova ad inizio ripresa con un gol meraviglia di Marsura, aggancio, punta l'uomo, sposta la palla e con il destro la va a mettere nell'angolo opposto. Applausi. Adesso la spinta bianconera è incessante. Corazza impegna Anacoura che non può nulla sulla seconda conclusione vincente di Varone.

Partita indirizzata, ma il Sestri Levante ha la forza per riaprirla. Altro gol di livello con il chirurgico sinistro di Clemenza. Distanze ridotte. I marchigiani non vogliono rischiare nulla e ristabiliscono subito le distanze con la girata di Corazza che di fatto chiude l'incontro. L'ex Cesena fa doppietta, quando Tremolada gli serve sul piatto d'argento un assist solo da correggere in porta. Gran bella partita. Allo stadio Del Duca di Ascoli, Ascoli batte Sestri Levante 4-1.