SERIE C L'Ascoli si rialza e cementa il terzo posto Nell'anticipo della 21esima giornata un gol di D'Uffizi permette ai bianconeri di battere la Ternana e rilanciarsi in classifica

Davanti al proprio pubblico l'Ascoli centra la prima vittoria del 2026 e dopo una serie di risultati negativi torna ad assaporare il gusto dei 3 punti. Protagonista il solito Simone D'Uffizi è lui a trascinare i bianconeri, pericoloso già dopo un quarto d'ora quando da sinistra converge e lascia partire una conclusione alzata in angolo da D'Alterio. Sempre la squadra di Tomei a fare la partita, imbucata centrale per Chakir che indirizza senza trovare la porta. Iniziativa a sinistra per la Ternana che spezza il ritmo dei padroni di casa con il tentativo di deviazione e la parata di Vitale. Ripresa, rialza i giri del motore l'Ascoli. Sul preciso dalla destra, terzo tempo perfetto di Chakir traversa piena. I bianconeri vogliono a tutti i costi i tre punti e sfondano sempre sulla loro destra. Sull'ennesimo tracciante, D'Uffizi anticipa tutti, e sono 8 per lui in stagione. Gol che viene accordato dopo controllo per un possibile fuorigioco che non è stato rilevato. Ottenuto il vantaggio, l'Ascoli prova a chiuderla sempre sfondando sulla sinistra della Ternana, ancora Simone D'Uffizi, in questo caso non trova la porta. Grosso spavento nel finale quando prima il direttore di gara accorda un rigore alla Ternana all'ottavo minuto di recupero per una presunta trattenuta in area, poi lo toglie dopo controllo al monitor. Allo Stadio Del Duca di Ascoli, Ascoli batte Ternana 1-0. Bianconeri saldamente al terzo posto in classifica.

