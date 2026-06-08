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L'Ascoli torna in Serie B: Brescia battuto 3-0 nella finale playoff

8 giu 2026
Foto @ascolicalcio1898fc
Foto @ascolicalcio1898fc

L'Ascoli conquista la promozione in Serie B battendo il Brescia con un netto 3-0 allo stadio Del Duca. Dopo l'1-1 maturato nella gara d'andata al Rigamonti, i bianconeri fanno valere il fattore campo e si aggiudicano i playoff di Serie C. La squadra allenata da Tomei sblocca il risultato all'11' con Rizzo Pinna e nella ripresa mette in cassaforte il successo grazie alle reti di Silipo e Milanese. Per i marchigiani si tratta di un ritorno in Serie B dopo due stagioni. Al triplice fischio esplode la festa al Del Duca e in tutta la città, mentre il Brescia vede sfumare il sogno promozione.




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