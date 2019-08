Coppa Italia - L'Ascoli travolge la Pro Vercelli 5-1

Non poteva cominciare meglio la stagione per l'Ascoli dell'ex tecnico del Sud Tirol Paolo Zanetti. Con un pokerissimo liquidata la Pro Vercelli di Gilardino, centrando la qualificazione al terzo turno di Coppa Italia. Apre Brosco al 7' del primo tempo con un colpo di testa susseguente a calcio d'angolo. La Pro Vercelli sciupa la possibilità dell'immediato pareggio quando Azzi si fa tutta la fascia destra poi chiede a Rosso solo di spingerle dentro, deleterio l'errore dell'attaccante della Pro che calcia debole e male. Dall'altra parte non sbaglia Da Cruz che porta l'Ascoli sul 2-0. La Pro Vercelli mette in mostra il 25enne brasiliano Paulo Azzi, bravo a sterzare ancora da destra e con il sinistro la va a mettere nel sette. Partita riaperta solo momentaneamente, perchè nella ripresa l'Ascoli dilaga. Ardemagni su rigore per il tris , prima della doppietta di Scamacca. Ad Ascoli, Ascoli batte Pro Vercelli 5-1