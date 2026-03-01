L'Ascoli va veloce, tris al Carpi (3-0)

L'Ascoli va che è una meraviglia e trita un Carpi già colpito prima ancora di scendere in campo. Bianconeri in modalità playstation, Rizzo Pinna con l'esterno, Sorzi miracolo su Silipo, ma è pronto Chakir col piano B. Match sbloccato, match praticamente chiuso dopo appena un quarto d'ora, Silipo parte da destra, si accentra, salta Rico e col sinistro va a pizzicare l'angolo lontano. Un tempo di calcio assoluto da parte dell'Ascoli che fa anche tris con Silipo che prima disegna, poi costruisce. Capolavoro sverniciato dall'FVS che pesca sulla linea di porta il tocco di D'Uffizi in fuorigioco. Ripresa, il Carpi timbra il cartellino con Stanzani sul sinistro del quale si accuccia Vitale, poi dall'altra parte sempre l'ispiratissimo D'Uffizi prova a esagerare. Tiro a giro che non va di niente. Occasione Carpi quasi per ritrovarsi dentro, Zagnoni di testa a colpo sicuro, Vitale come un gatto ci arriva poi la difesa gestisce con apprensione minima il disinnesco dell'azione. Da aprirla a chiuderla del tutto è un attimo. Damiani in verticale, il centrale va col liscio e D'Uffizi va col 3-0 per un Ascoli che vince la sesta delle ultime sette, match conditi da 19 gol totali.

