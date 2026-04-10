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L'Aston Villa sbanca il Dall'Ara e ipoteca la semifinale

Il Bologna cede 3 a 1 agli inglesi. Ritorno giovedì prossimo

10 apr 2026
L'Aston Villa sbanca il Dall'Ara e ipoteca la semifinale

Il Bologna cade al Dall’Ara e vede complicarsi il cammino verso le semifinali di Europa League. L’Aston Villa si impone 3-1 in una gara dal risultato severo per i rossoblù, protagonisti per lunghi tratti ma puniti dagli episodi. La squadra di Italiano crea molto nel primo tempo, colpendo una traversa con Ferguson e vedendosi annullare un gol a Castro per fuorigioco. A sbloccare il match è però Konsa, che approfitta di un’uscita a vuoto di Ravaglia su corner. In avvio di ripresa un errore di Heggem spalanca la strada a Watkins per il raddoppio. Il Bologna reagisce nel finale: Rowe accorcia al 90’ e riaccende le speranze, ma nel recupero ancora Watkins, su corner, firma il definitivo 3-1. Un ko pesante, primo casalingo europeo, che rende in salita la qualificazione in vista del ritorno che si disputerà giovedì 16 aprile 2026 dalle ore 21:00, al Villa Park di Birmingham.




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