CHAMPIONS LEAGUE L'Atalanta all'esame Real. L'Inter prenota un posta nel “G8” Sono le due squadre nerazzurre a scendere in campo questa sera nel martedi di Champions League

Poteva sembrare una follia solo pensarlo: i campioni in carica del Real Madrid vanno a Bergamo nel sesto turno di Champions con l'acqua alla gola. I galattici di Ancelotti occupano attualmente l'ultima posizione valida per qualificarsi ai play-off, ossia la 24esima. Un altro passo falso complicherebbe ulteriormente una classifica impensabile alla vigilia. Due vittorie e tre sconfitte in Champions per Bellingham e compagni: un ruolino negativo quasi impossibile da prevedere per chi ha appena messo in bacheca la 15esima. Carlo Ancelotti conosce perfettamente le insidie e le complicazioni che il Real Madrid troverà contro l'Atalanta. I nerazzurri, che avevano già fatto un figurone nella finale di Supercoppa, affrontano i blancos da capolista di Serie A, con alle spalle ben nove vittorie consecutive. Parlare di Atalanta favorita questa sera è ancora prematuro, ma tutto lascia pensare che si tratti di un severo esame per i ragazzi di Gasperini, ora però non più insuperabile. L'Atalanta, con 11 punti, occupa la quinta posizione in classifica e l'attacco al potere ci può tranquillamente stare, con lo stadio strapieno.

Sempre questa sera, altro scontro diretto molto interessante tra Bayern Leverkusen e Inter. Entrambe vedono il traguardo a pochi passi. Il tecnico dei tedeschi, Xabi Alonso, parla dell'Inter come di uno dei migliori club del mondo. Le due squadre sono divise da tre punti: nerazzurri a quota 13, tedeschi con 10. Per trovare posto in quello che è stato definito il G8 della Champions, basterebbe non perdere, con altri due turni da giocare. Ma il segno X non è nel DNA di nessuno dei due tecnici: sia Inzaghi che Alonso scendono in campo senza fare calcoli. Si tratta anche di un “derby” tra i campioni d'Italia e i campioni di Germania. Lo scorso anno il Leverkusen perse solo la finale di Europa League contro l'Atalanta. Scalpitano Zielinski e Frattesi: uno dei due dovrebbe trovare la maglia da titolare. Davanti Taremi con Lautaro.

