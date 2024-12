SERIE A L'Atalanta batte il Milan ed è prima in classifica, Inter-Parma 3-1 Nona vittoria di fila per la Dea e sorpasso temporaneo in vetta

All'ex De Ketelaere il Milan risponde con Morata a metà primo tempo, ma dopo essersi limitato a controllare per quasi tutto il secondo tempo deve soccombere al colpo di testa di Lookman sull'ultima palla inattiva utile, a tre minuti dal 90'. La nona vittoria di fila in campionato, record del 2019-2020 eguagliato, proietta l'Atalanta, in serie positiva di 14 compresa la Champions con 12 successi, alla vetta temporanea della classifica in attesa di Napoli-Lazio domenica sera.

Nel segno di Dimarco, Barella e Thuram, l'Inter si sbarazza senza troppi problemi del Parma con un perentorio 3-1 (autorete di Darmian nel finale) e torna ad avvicinarsi alla vetta della classifica, riportandosi a -1 dal Napoli.



