SERIE C PLAY OFF L'Atalanta dei giovani asfalta la Torres (7-1)

L'Atalanta umilia la Torres e la travolge con 7 gol, passivo senza precedenti per Sassari che continua a non avere feeling coi playoff. Ospiti che cominciano all'attacco, ma è dalla cintola in giù che ci sono i dolori. Vavassori corre in verticale, tiene su Dametto, frena, sterza, mira e prende l'angolo. E' il gol che stappa la partita e apre l'imponderabile: a stretto giro va dritto De Nipoti e quando arriva sul fondo la mette: Vlahovic in scivolata raddoppia. La Torres spegne la sala controllo e si rovescia indiscriminatamente avanti e in contropiede è troppo facile per i giovani nerazzurri. Vavassori è imprendibile e sono 3. Difesa ospite in bambola e ne combina come Bertoldo. Vavassori recupera e va a spasso. Hat Trick e pallone prenotato già all'intervallo. Ripresa idem come sopra, Vavassori vince duelli e rimpalli ed è ancora vicino al gol. Poi dialogando con Ceresoli sembra ora, Zaccagno prova a tener duro. Piccola fiammata Torres che consente a Vismara di andare a referto. Dall'altra parte è tutt'altro che finita. Stavolta è Cassa che danza e sono 5. La rovina ai rovinati quando Zamparo con l'anticipo prende anche il palo, Poi Cassa segue Del Lungo e appoggia dentro il set point. Zamparo dall'angolo prova una timida salvezza di quel che resta della bandiera. Ma prima di chiudere tutto c'è Cassa con la seconda tripletta di giornata. E in qualche modo, ora, ci sarebbe anche da giocare il ritorno.

