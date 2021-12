CHAMPIONS LEAGUE L'Atalanta deve solo vincere, Gasperini: "Giocare in casa ci aiuterà nell'impresa"

C'è un Villareal non proprio qualunque tra l'Atalanta e il sogno. Ottavi a portata di mano per i nerazzurri che a Bergamo giocano per battere e scavalcare in classifica proprio gli spagnoli e volare agli ottavi alle spalle dello United, primo. Un solo risultato quindi. Gasperini carica l'appuntamento. Emery, che ritrova Moreno, dice che il suo Villareal non giocherà mai per il pareggio. Intanto Gasp va oltre il risultato.

Nel video Gian Piero Gasperini, allenatore Atalanta

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: