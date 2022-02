L'Atalanta pesca il Leverkusen, c'è il Vitesse per la Roma

Il difficile rapporto tra le italiane e l'Europa League continua al punto che agli ottavi di finale resiste la sola Atalanta. E questa mattina l'urna di Nyon ha riservato ai ragazzi di Gasperini la doppia sfida col Bayern Leverkusern. I bergamaschi, che hanno eliminato l'Olympiakos, non sono nel lotto delle teste di serie e giocheranno l'andata al Gewiss Stadium il 10 marzo. Ritorno in Germania il 17. In caso di parità tra andata e ritorno scatta la regola dei tempi supplementari ed, eventualmente, i calci di rigore. Il Barcellona, che ha estromesso il Napoli, ha pescato i turchi del Galatasaray, sfida affascinante e dura. Come quella tra il Porto, giustiziere della Lazio, e il Lione. Sarà Vitesse–Roma invece in Conference League: gli olandesi agli ottavi di finale sono una buona pesca per i giallorossi che hanno evitato Leicester, Psv Eindhoven e Marsiglia. La squadra di Mourinho giocherà in Olanda la partita di andata, all'Olimpico quella di ritorno. Stesse date dell'Europa League, 10 e 17 marzo per il calendario di due competizioni che procedono appaiate all'ombra della Champions. Il Vice Segretario Generale della Uefa Giorgio Marchetti ha lanciato un appello per la pace invocando la solidarietà di tutto il calcio mondiali per il popolo ucraino.