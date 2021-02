CHAMPIONS LEAGUE L'Atalanta senza timori con il Real Madrid Andata degli ottavi di finale di Champions League, la Dea si misura con l'eccellenza del calcio europeo. Blancos senza 9 giocatori tra cui Sergio Ramos, Benzema, Carvajal e Marcelo

Con il Madrid meno Real degli ultimi anni e senza 9 giocatori tra cui Benzema, Sergio Ramos, Carvajal e Marcelo è una Dea che ha tutte le carte in regola per provarci. I Gasperini boys sanno che hanno bisogno di un risultato pesante questa sera perchè poi al ritorno sarà comunque un'altra partita. Gasperini contro Zidane due tecnici ispiratissimi alla guida di due squadre ovviamente diametralmente opposte per quanto concerne l'esperienza europea. Anche questo è un fattore che gioca a vantaggio del Madrid che non dimentichiamo viene anche da 4 successi consecutivi in Liga e ha messo l'Atletico nel mirino, sono 3 i punti che adesso separano il Cholo da Zizou. La Dea può diventare di nuovo la rivelazione degli ottavi di finale della più importante competizione europea per club.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: