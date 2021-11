CHAMPIONS LEAGUE L'Atalanta si illude, poi rincorre lo Young Boys e agguanta il 3-3

Tante emozioni a Berna nel 3-3 tra Young Boys e Atalanta. I bergamaschi, due volte in vantaggio, nel finale sono stati costretti a rincorrere e ora sono obbligati a battere il Villareal per continuare il cammino in Champions. Sentiamo cosa ha detto nel dopo partita il tecnico Gian Piero Gasperini.

