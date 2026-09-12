L'Atalanta U23 ribalta 2-1 il Pescara e lo scavalca

L'Atalanta U23 alterna vittorie e sconfitte e stavolta esulta: 2-1 in rimonta – e sorpasso in classifica - sul Pescara, che dopo il successo all'esordio ha fatto 1 punto in tre turni. Dopo una prima mezz'ora di controllo, gli orobici lasciano il campo al Delfino: Vitali per D'Ausilio che mette giù in qualche modo e calcia addosso ad Anelli, poi Valzania si costruisce un destro defilato fuori di poco.

Con la ripresa ancora Pescara, con le traverse da oltre l'area: su quella di D'Ausilio, Anelli è prodigioso sul tap in di testa di Erradi, su quella di Guccione – che rimbalza pure sul palo – Valzania non perdona e spedisce in rete un vantaggio meritato. Ma subito cancellato, perché tempo 3' e, sul lancio di Guerini, il doppio cambio di Beati dà frutti: Bonanomi spizza e favorisce Diao, che brucia Motta, si inserisce e fa pari con una morbida incrociata mancina.

qui si inverte l'inerzia: Bonanomi dal limite, Ujkaj mette i guanti e poi è anche fortunato, perché Ghislandi si mangia la ribattuta centrandolo. C'è poco da fare invece quando tocca a Steffanoni, che s'accentra sulla mezzaluna e carica sotto l'incrocio per il sorpasso nerazzurro. Il Pescara quasi la riprende con Parigi, che va al volo sul cross di Donati e manda a lato di nulla, mentre nel recupero Ujkaj nega tris e doppietta a Diao, pescato al limite dalla sponda dell'appena entrato Mencaraglia.

