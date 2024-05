L'Atalanta U23 vince a Catania ma non basta

L'Atalanta under 23 ha bisogno di due reti di scarto per accedere al secondo turno play off. Il Catania riparte dalla vittoria di misura dell'andata. Subito gli ospiti con Capone da fuori, vola Furlan a deviare in angolo. Sempre l'Atalanta in questa fase. Tiro dal limite di Ghislandi e Furlan a toccare ancora sul fondo. Dall'altra parte che occasione per il Catania. La formazione siciliana costruisce l'azione del vantaggio, Cicerelli spara alto da posizione ottima. Al 37' Furlan è incredibile nell'intervento. Diao serve un pallone perfetto per Cissè che davanti al portiere del Catania si vede respingere la conclusione. È sempre il portiere di casa a fare la differenza in questo momento. Diao gran botta, Furlan si guadagna il voto più alto in pagella. Anche nella ripresa è sempre l'Atalanta a rendersi pericolosa e trovare sulla sua strada il portiere del Catania. Ad alleggerire la pressione ci pensa Tello, che concretizza un contropiede con una conclusione che si stampa contro la traversa. Al 64' è sempre Furlan a salvare tutto sulla conclusione da fuori deviata da un compagno. L'Atalanta la rete la trova nel secondo dei cinque minuti di recupero con Diao. Un gol che infiamma il finale di gara con i bergamaschi che continuano a crederci. L'ultima occasione è per il Catania con il palo centrato da Castellini. L'Atalanta U23 vince 1-0, ma non basta per passare il turno per la miglior posizione del Catania.