INT_GASPERINI-NICOLA_06022021

L'Atalanta vola 3-0, la partita sembra chiusa, ma il Toro rimonta fino all'incredibile 3-3. Gian Piero Gasperini, tecnico atalantino, non ha mezzi termini e dice: "Colpa nostra", mentre per Davide Nicola del Toro pomeriggi come quello di oggi insegnano a crederci sempre.