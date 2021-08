L'attaccante argentino Joaquin Correa è un nuovo giocatore dell'Inter

L'Inter ha concluso l'operazione Joaquin Correa. L'attaccante argentino è atterrato a Milano Linate nel pomeriggio con un volo privato. Raggiunto l'accordo tra Inter e Lazio, le due società hanno sistemato gli ultimi dettagli, il trasferimento è stato chiuso con la formula del prestito con obbligo di riscatto a 30 milioni di euro più un milione di bonus legato alla qualificazione dei neroazzurri alla prossima Champions League. Per Correa si chiude l'esperienza con la Lazio dopo tre stagioni. Per l'attaccante 117 partite con la maglia biancoceleste, due trofei; Coppa Italia e Supercoppa Italiana e 30 gol. In neroazzurro ritrova il tecnico Simone Inzaghi che lo ha fortemente voluto.