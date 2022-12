MONDIALI L'Australia vince e passa, avanti anche la Francia Danimarca sconfitta ed eliminata: La Tunisia batte i francesi, ma non basta

L'Australia vince e passa, avanti anche la Francia.

L'Australia ha battuto 1-0 la Danimarca con un gol di Leckie al minuto 60. Una rete decisiva che porta gli aussie agli ottavi di finale. Agli ottavi anche la Francia, ininfluente infatti la sconfitta patita per mano della Tunisia (gol partita di Khazri). Ak 98' Griezman aveva trovato l'1-1 per la Francia, segnatura annullata dopo il controllo var, ma rete che non avrebbe cambiato le sorti del girone. Francia avanti, la Tunisia torna a casa.

