SERIE C PLAY OFF L'Avellino vince 2-0 il Sud Tirol protesta per un rigore non concesso nel finale Sul 2-0 per gli irpini negato un calcio di rigore clamoroso al Sud Tirol per fallo di mano evidente di Ciancio

E adesso non basterà la vittoria al Druso al Sud Tirol per centrare la qualificazione alla semifinale, ma servirà un doppio vantaggio per estromettere i lupi irpini dalla final four. 2-0, 3-1, 4-2 sono risultati che premieranno la squadra di Vecchi in tutti gli altri casi, pareggio o vittoria con un solo gol Avellino in semifinale. Dominio della squadra di Braglia nel primo tempo, e Sud Tirol che non ne approfitta in contropiede. Nella seconda parte della ripresa succede di tutto. Prima Poluzzi è superlativo sul colpo di testa di Maniero. Poi però non può nulla quando su una palla vagante si avventa Tito, sinistro prepotente e preciso. L'esterno sinistro ha colpito il pallone talmente bene e con una violenza tale da non dar scampo a Poluzzi, esultanza incontenibile con dedica al nascituro. Un paio di interventi di Francesco Forte a limitare il Sud tirol, poi arriva il raddoppio su palla inattiva. Calcio d'angolo di Aloi, anticipa tutti Santaniello e gli irpini raddoppiano. Marchi, così non si fa, colpo in viso ad un avversario per il direttore di gara è rosso diretto. Sud Tirol anche in 10. Nel finale un episodio dubbio con Ciancio che dalla dinamica sembra toccare con un braccio, ma l'arbitro e l'assistente non sono dello stesso avviso e il rigore non viene concesso. Ai bolzanini servirà un'impresa al ritorno. Al Partenio di Avellino, Avellino batte Sud Tirol 2-0

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: