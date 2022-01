Slitta ulteriormente la ripresa del campionato di Eccellenza, che per decisione della LND tornerà in campo, al pari della Serie D, il 23 gennaio. Un provvedimento che si aggiunge a quello del CRER, che pochi giorni fa, sentite le società, aveva optato per posticipare il rientro dal 9 al 16 gennaio. Non cambia il prossimo avversario del Victor San Marino, che domenica 23 riceverà il Classe allo Stadium di Serravalle.