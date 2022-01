ALTRO RINVIO L'Eccellenza slitta ancora: si riparte il 23 gennaio La LND sposta la ripresa di un'altra settimana, omologando la quinta serie alla Serie D.

L'Eccellenza slitta ancora: si riparte il 23 gennaio.

Slitta ulteriormente la ripresa del campionato di Eccellenza, che per decisione della LND tornerà in campo, al pari della Serie D, il 23 gennaio. Un provvedimento che si aggiunge a quello del CRER, che pochi giorni fa, sentite le società, aveva optato per posticipare il rientro dal 9 al 16 gennaio. Non cambia il prossimo avversario del Victor San Marino, che domenica 23 riceverà il Classe allo Stadium di Serravalle.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: