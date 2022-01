L'Eccellenza valuta lo stop: stasera la decisione

Giornata cruciale per il prosieguo dell'Eccellenza emiliano-romagnola, che stasera, alla luce dell'aumento dei contagi, deciderà se sospendere o meno il campionato, che in teoria dovrebbe riprendere questo fine settimana. A partire dalle 18 sono previsti degli incontri online tra i presidenti delle società iscritte e il presidente del CRER, per discutere della situazione (il Girone C, quello del Victor San Marino, si riunirà alle 20). Molte società, Victor compreso, sono alle prese con casi di positività nel gruppo squadra, con l'indirizzo che, dunque, sarebbe quello di posticipare la ripresa. Come già successo per le altre categorie regionali dalla Promozione in giù, che torneranno in campo a partire dal 13 febbraio. Domenica, secondo il calendario, il Victor dovrebbe ospitare il Classe al San Marino Stadium.