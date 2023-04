TORNEO DELLE REGIONI UNDER 19 L'Emilia Romagna cade con il Molise Quattro squadre a 3 punti sarà decisivo l'ultimo turno

Nella seconda partita del Torneo delle Regioni Under 19 della LND il Molise ha battuto l'Emilia Romagna per 1-0. Nell'altra sfida l'Abruzzo si è imposto per 2-1 sul Bolzano. La classifica vede tutte e 4 le rappresentative a 3 punti. Sarà dunque decisiva per il passaggio del turno la terza sfida tra Emilia Romagna – Bolzano.

