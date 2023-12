SERIE C L'Entella batte 1-0 la Recanatese ed entra nei playoff La decide Parodi al 16°, marchigiani sconfitti in casa e scavalcati.

16°, Petermann crossa e Parodi stacca piazzandola radente al palo, per l'1-0 con cui l'Entella batte la Recanatese e la supera in classifica, entrando così nei playoff. Dai quali si ritrovano esclusi i giallorossi, che comunque avranno la possibilità di rimetterci piede in caso di successo nel recupero col Gubbio: occorre però ritrovare il passo, considerando che, in quel di Recanati, le partite in fila senza vittoria sono cinque.

Subito dopo il gol, ancora Petermann per l'inserimento di Tommaselli, Meli lo mura in uscita. Tommaselli che poi riceve in area sull'asse Di Mario-Lipani, si gira e calcia, Longobardi lo sporca in angolo. Al giro dopo invece è Tommaselli a servire dentro Lipani, destro e palla che si perde sul fondo.

Sempre solo Entella col parapiglia innescato dall'angolo di Petermann, l'ultima parola è di Di Mario che però manda alto. Sul ribaltamento, primo acuto Recanatese: Bonini e tacco di Sbaffo a far partire Carpani, che se l'aggiusta bene per un mancino scaricato addosso a De Lucia.

Ripresa e di nuovo Entella con la fuga a sinistra di Tommaselli, il 7 arriva fino a concludere e Meli respinge in angolo. Da qui in avanti però il meglio sarà dei giallorossi, in pressione per la patta: Sbaffo in area per Lipari, Zappella la legge bene e si fionda in spaccata a rimpallargli. E ancora Sbaffo a scodellare alla cieca per Melchiorri, il tentativo di imbucata gli ritorna sui piedi e il destro che segue sbatte su Manzi.

