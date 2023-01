COPPA ITALIA SERIE C L'Entella batte il Vicenza, decide un rigore di Morosini

Entella per la prima volta in una semifinale di Coppa Italia dopo aver superato nell'ordine Montevarchi, Lucchese e Renate. Avversario il rigenerato Vicenza di Francesco Modesto, che si è guadagnato il penultimo atto, avendo sconfitto Pro Sesto, Arzignano e Rimini. Si comincia con il destro radente di Morosini, bloccato dal portiere Confente. La reazione ospite con la percussione e il diagonale di Dalmonte, respinto da Borra. Ancora gli ospiti con il destro dai 18 metri di Zonta, palla di poco a lato. Secondo tempo e padroni di casa vicinissimi al vantaggio. Gran destro di Morosini sul primo palo, Confente è attento e si salva in angolo. Minuto 57, suggerimento del solito Morosini per Faggioli che arriva con un attimo di ritardo. Aumenta la pressione dell'Entella che poco dopo si procura un calcio di rigore. Sul cross di Meazzi, Sandon trattiene cosi Faggioli e il direttore di gara assegna il penalty. Alla battuta si presenta Morosini che non sbaglia e porta in vantaggio la squadra ligure. Padroni di casa che potrebbero ipotecare la finale ma il destro di Paolucci si stampa sul palo. L'ultima emozione con il tentativo di Giacomelli, che si perde a lato. L'Entella vince per 1 a 0 ma la qualificazione alla finale di Coppa Italia si deciderà mercoledì 15 febbraio nella gara di ritorno in programma al "Menti" di Vicenza.

