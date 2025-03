L'Entella cala il poker sul Sestri Levante

Entella - Sestri Levante

Il derby ligure regala spettacolo anche sugli spalti, il Comunale di Chiavari si veste a festa per il posticipo della 32esima. La squadra di Fabio Gallo ci mette un po' a carburare, il primo messaggio lo invia Boccadamo con la conclusione da fuori, ottima la risposta di Guadagno. C'è intensità in campo con i padroni di casa che cercano con fraseggi rapidi di scardinare la difesa del Sestri, e quando non è il portiere svedese Johan Guadagno ad opporsi a Karic è il salvataggio sulla linea di Pane a tenere il match ancora sullo 0-0. Si vede anche il Sestri nel finale di tempo, sinistro largo di Clemenza. Perde un sanguinoso pallone Parodi, Nunziatini glielo soffia e va al cross radente sul quale non ci arriva Valentini. Grande occasione fallita dai rossoblu, i quali chiudono la frazione ancora con una chiamata: Brunet dalla distanza in due tempi Del Frate. Al rientro l'Entella la sblocca con un azione di Franzoni, poi batti e ribatti in area, fino a quando la sfera non arriva a Castelli che la deve solo spingere in porta. Arbitro e assistente si danno un'occhiata per capire se ci sia qualche posizione irregolare. Non è così e gol convalidato. Il raddoppio in contropiede e in campo aperto con Casarotto che va in velocità, punta l'uomo lo salta e scarica sotto la traversa. E il gol che fa pendere l'ago della bilancia, poi nel finale arrivano altre due reti,quella di Di Mario che vale il tris e infine il poker di Guiu che chiude e l'Entella continua la sua corsa verso la B. Al Comunale di Chiavari, Virtus Entella batte Sestri Levante 4-0.