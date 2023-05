L'Entella di forza rimonta il Gubbio. Ancona, il pareggio non basta

Neanche nelle migliori strategie di rimonta il piano funziona come accaduto a Chiavari. Il Gubbio in vantaggio di due gol, si fa rimontare in 10 minuti. Passano 180 secondi quando Spina tocca per Corsinelli, Tomaselli opera il pressing vincente, la sfera arriva a Silvio Merkaj che elude l'uscita di Di Gennaro e apre la scatola. Punizione dai 25 metri da posizione defilata Gaston Ramirez fa vedere a tutti cosa significa avere piedi da serie A. Sinistro micidiale e palla all'incrocio dei pali. Dopo nove minuti la Virtus Entella si è già ripresa la qualificazione. Braglia prova a mischiare il suo Gubbio, ma le sostituzioni non cambieranno la sostanza. Nella ripresa, prima Gaston Ramirez colpisce la traversa direttamente da calcio d'angolo, serata pazzesca per lui, poi annullato un gol a Silvio Merkaj per posizione irregolare. Il Gubbio non tiene la Virtus Entella vola, sempre con il suo scatenato centroavanti diagonale vincente e per Merkaj è doppietta personale. Nel finale c'è la piccolissima soddisfazione di realizzare il gol della bandiera. Braccio in caduta di Zappella, rigore che Vasquez trasforma, ma serve solo per le statistiche. A Chiavari, Virtus Entella batte Gubbio 3-1, per i liguri adesso c'è il Pescara di Zeman.

Dopo il pareggio dell'andata al Del Conero, per l'Ancona conta solo la vittoria, e le cose si mettono bene al tramonto di primo tempo quando Di Massimo sfrutta il ponte e con il destro infila Melgrati. Nella ripresa è un autentico assalto quello dei neroazzurrri che trovano il gol qualificazione su palla inattiva, il colpo da karateka vincente è di Battistini che allunga il piede per battere Perucchini. Il contro assalto Ancona non sortisce effetti, dopo sei minuti di recupero, Lecco – Ancona 1-1, la squadra di Luciano Foschi affronterà il Pordenone nel prossimo turno