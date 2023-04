L'Entella è padrona del suo destino: 1-0 al Pontedera

Una rimonta appassionante e - punto dopo punto - l'Entella ora è lì e ha il destino nelle proprie mani. Merito anche di una Reggiana in caduta libera, merito però anche dei liguri che nel girone di ritorno non hanno sbagliato praticamente nulla. Tolta la debacle a Cesena, sono arrivati solo risultati positivi: 13 vittorie e 2 pareggi. Un ruolino di marcia quasi insostenibile per chiunque ed ora l'Entella sogna. Soprattutto dopo aver battuto allo scadere un Pontedera salito a Chiavari per fare lo scherzetto ai ragazzi di Volpe. Che hanno la prima occasione: cross di Parodi, Corbari stacca e Merkaj se la ritrova lì. Super risposta di Siano che si immola e tiene lo 0-0, poi Paolucci carica dal limite: tentativo centrale. Dall'altra parte, dubbi e polemiche poco dopo il quarto d'ora: deviazione sotto porta di Marcandalli e Borra è miracoloso, sulla ribattuta arriva Martinelli e ancora una volta il portiere dell'Entella dice di no. Il Pontedera però a gran voce chiede il gol, le immagini non chiariscono del tutto ma la sfera sembrerebbe aver varcato interamente la linea. Scampato pericolo per l'Entella che rischia ance quando Perretta raccoglie la respinta della barriera e calcia da fuori con la palla che sorvola la traversa.

Ripresa, sempre Pontedera. Doppio passo e destro a giro di Ianesi, fuori di un soffio. L'Entella soffre e il tempo passa ma, al minuto numero 87, Tenkorang fa esplodere il “Comunale”: corner e terzo tempo del 16 biancazzurro che non lascia scampo a Siano. E' una rete fondamentale per l'economia del campionato, Chiavari fa 1-0 e raggiunge virtualmente la Reggiana in testa, a quota 74. La conferma poi arriverà qualche istante più tardi, dopo l'ultimo assalto toscano andato a vuoto.