L'Entella e un palo fermano l'Arezzo (0-0)

Equilibrato e con pochi spunti, il match tra Arezzo ed Entella è da 0-0. Con qualcosa in più dei padroni di casa fermati dal palo. Primo tempo di marca aretina, la mette Pattarello e Gucci la gira di testa, ma non abbastanza. Per la prima parata deve passare la mezz'ora: la fa De Lucia sul coraggioso Gaddini quasi da metà campo. Si vede anche l'Entella, Tomaselli prima rimpallato riesce poi a crossare, Montevago non è preciso. Prima dell'intervallo Pattarello fa ditta individuale, costruisce e conclude, De Lucia si tuffa. Ripresa, il neo entrato Giovannini si presenta: tiene e si gira, nessuno a ritoccare la sua idea. Funziona dall'angolo lo schema di Indiani: Catanese si libera al tiro e altro volo di De Lucia. E' il momento migliore dei padroni di casa che con Catanese prendono la mira, superano stavolta De Lucia e vengono respinti dal palo. Viene giù una gran aria da pareggio. E il finale è più ligure: Garattoni la infila pericolosamente, ma Lipani non arriva. E sull'ultima mischia si salva la difesa dell'Arezzo. Un punto e un punto, più o meno quello che ha detto il campo.