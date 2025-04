SERIE C L'Entella ha un piede in B: 2-0 a Campobasso e +8 sulla Ternana Tutto facile per Chiavari che archivia la pratica Campobasso nella prima mezz'ora: apre Di Noia con un gran tiro da fuori, raddoppia Corbari da rapace d'area. Domenica prossima primo match point per la Serie B, in casa contro l'Arezzo.

L'Entella è ormai ad un passo dalla Serie B. Il ko della Ternana e il contemporaneo successo a Campobasso portano i liguri a +8, quando mancano 3 giornate alla fine. Per Chiavari è un pomeriggio di festa, e la pratica è archiviata nella prima mezz'ora. Mondonico respinge il cross di Parodi, Di Noia raccoglie la ribattuta e non ci pensa due volte: mancino sotto l'incrocio dei pali, Neri tocca ma non basta e l'Entella è in vantaggio con la perla del centrocampista ex Foggia. La reazione del Campobasso non arriva, gli ospiti ne approfittano e chiudono i giochi al minuto numero 27: traversone con il contagiri di Bariti, Corbari sfiora in “estirada”, tanto basta per battere Neri e scrivere 2-0. Tutto facile per l'Entella, che aspetta solo notizie positive da Terni. Il Campobasso accorcerebbe le distanze con Di Nardo ma il direttore di gara annulla per il fuorigioco dell'attaccante rossoblu: la svirgolata di Tiritiello non viene considerata come una giocata volontaria.

Nella ripresa gli uomini di Gallo amministrano, i padroni di casa non vanno oltre a qualche conclusione che non crea nessun problema a Del Frate. Il resto lo fa il Carpi che sbanca il “Liberati” e concede all'Entella il primo match point, domenica prossima contro l'Arezzo.

