SERIE C L'Entella in 10 elimina il Foggia La squadra di Zeman recrimina per un fallo da rigore di Barlocco su Curcio, non ravvisato dal direttore di gara

Zeman festeggia 75 anni e la Virtus Entella omaggia il tecnico boemo ma per il suo Foggia non sarà una serata da ricordare. Alla squadra ligure serviva una vittoria per proseguire il suo cammino nei play-off e la vittoria arriva al termine di una partita rocambolesca. Al pronti, via, sinistro micidiale di Rada per il vantaggio dei padroni di casa. Sono passati appena 6 minuti ed è subito festa per il pubblico bianco-celeste. La reazione del Foggia si concretizza all'ottavo della ripresa quando Petermann trova il corridoio giusto per ristabilire la parità. Entella in dieci per il rosso a Schenetti, reo di aver colpito Girasole a palla lontana. Dentro Capello e dieci minuti dopo, l'attaccante di Volpe si trova nel punto giusto al momento giusto, per riportare avanti i padroni di casa. Il finale è un assedio del Foggia che protesta per questo intervento di Barlocco su Curcio, il direttore di gara fa proseguire tra lo sconforto dei giocatori di Zeman. Ospiti ad un soffio dal pareggio quando la deviazione di Dessena termina sul palo. Ad un minuto dal termine, Borra si oppone cosi al tiro di Ferrante salvando porta, risultato e qualificazione.

