SERIE C L'Entella ne fa 3 al Campobasso, la rincorsa continua

Tre colpi ben assestati al Campobasso e tre graditi scalati in direzione Pescara. L'Entella continua la sua corsa e la sua rincorsa. Avvio scoppiettante con Di Noia -Forte- palo - Forte. Chiavari azzanna gli ospiti Franzoni da fuori niente e il Campobasso si vede con un guizzo dell'altro Forte (Riccardo) che al volo non trova la porta. Ripartenza Entella con Bariti che una volta in posizione di sparo, telefona al portiere. Passano i padroni di casa dall'angolo. Franzini taglia sul primo palo, Di Noia sottomisura corregge. L'Entella è alta e intensa: Castelli di testa va fuori di niente. Lampo Campobasso, Pierno spinge e prova senza andare a dama. Ma tutto si chiude e si compie al minuto 77 con Santini che ruba senza fallo e apparecchia in verticale il raddoppio di Franzoni. Nel finale il tris è un po' così. Baldassin fa da trampolino per il tuffo a pesce di Santini. Lo stesso Santini si prende il dischetto, il gol ed esulta il giusto.

