L'Entella non rallenta, 3-1 al Fiorenzuola

29 punti in 11 partite e terzo tris in fila, così l'Entella si presenta alle due trasferte che possono valere una stagione. Stavolta la ripassata se la becca il Fiorenzuola, che a giochi ormai chiusi reagisce e almeno sporca il tabellino siglando il 3-1. Grazie al quale i liguri mettono una vittoria tra loro e il Cesena e si mantengono a -6 dalla capolista Reggiana. E ora gli scontri diretti del Città del Tricolore prima e del Manuzzi poi: se si vuole riaprire la corsa alla B diretta, il bis di successi è d'obbligo.

Per sistemare la pratica emiliana bastano 25' di fuoco di Zamparo, che la sblocca già al 3°: Parodi riceve da Ramirez e mette in area, dove il centravanti anticipa Quaini e insacca con un tocco d'esterno mancino. Dalle fasce, l'Entella è un pericolo costante: Barlocco da sinistra, Zamparo è rimpallato e Corbari manda alto. Quindi Tomaselli per Merkaj, nulla di fatto ma a rimbalzo c'è ancora il sempre più decisivo Barlocco, sulla cui pennellata il solito Zamparo va di testa per doppietta e 10° centro in campionato. Si cambia campo ma l'andazzo non cambia: l'onnipresente Zamparo svirgola il servizio di Favale, che sulla riproposizione di Tomaselli manda sull'esterno rete. Tomaselli-Zamparo in azione anche per costruire il destro di Merkaj, Battaiola para e Dimarco chiude.

L'assedio frutta al 65°, con Parodi a prolungare l'angolo di Ramirez e Corbari a capitalizzare d'inzuccata. Favale che impegna Battaiola col mancino è l'ultimo sussulto di un Entella che, chiusa la pratica, rallenta e lascia campo al Fiorenzuola. E in particolare a Piccinini, che prima centra il palo dal limite – con Borra a sfiorarla – e poi, sull'angolo di Quaini, anticipa il portiere e accorcia di testa. E l'86° e tempo 1', sull'intercetto di Stronati, c'è pure l'occasione per una clamorosa riapertura: Sereni scambia con Morello e calcia a tu per tu con Borra, miracoloso nel salvare di piede. Finisce qui, il Fiorenzuola prosegue nel suo tracollo – 6 punti in 12 turni – ma contro un Entella così troppe colpe non ne ha.