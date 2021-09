SERIE C L'Entella passa 2-1 a Modena Dopo il primo successo, ecco anche il primo ko dei canarini: la decide il rigore di Lescano.

Nemmeno il tempo di illudersi di aver ingranato che il Modena rallenta di nuovo. Il primo ko del campionato canarino è un 2-1 interno con la Virtus Entella, che a forza di alternare cadute e successi si porta a -2 dalla vetta. Viceversa il Modena resta ancorato poco sopra i playout, recrimina per rigori e cartellini ma che già dopo 40” si suicida col pasticcio di Pergreffi, con Magrassi che intuisce, s'inserisce e sblocca.

Difesa di casa ancora male sulla rimessa di Cicconi, Dessena è libero per il volante ma Gagno non fa sconti. Minesso che manda sull'esterno rete l'assist di Mosti è il primo spunto del Modena, pericoloso, nel finale di frazione, coi cross da sinistra: su quello di Azzi sponda di Minesso, girata di Mosti e gran parata di Paroni, su quello di Di Paola invece Scarsella prende l'ascensore ma non inquadra. Nel mezzo, due rigori chiesti e non dati, prima per presunto tocco di braccio di Coppolaro e poi sul contatto Cicconi-Minesso.

Rigore che arriva sempre in quell'area, ma dopo 3' di ripresa e dunque per l'Entella. Karic recupera, Cicconi serve e Lescano gira sul braccio largo di Ciofani, già ammonito e quindi espulso. Potrebbe essere il colpo di grazia, invece la battuta di Lescano è troppo centrale e Gagno tiene viva la contesa. E allora, puntuale, ecco che la Virtus paga dazio: Gerli passa centralmente, Minesso s'inserisce in spaccata e il pari è fatto.

L'Entella reagisce feroce e ancora una volta il Modena si aggrappa a Gagno: sul colpo di testa di Magrassi ha vita facile, mentre gli serve il tuffo quando Schenetti pesca in area Lescano. Non serve nemmeno che intervenga invece sul traversone di Coppolaro, sul quale Merkaj non centra lo specchio. Non che il Modena non abbia occasione per la freccia: Ogunseye si gira e calcia, Ponsi è lì ma non capitalizza il rimbalzo. Ancore Ogunseye di testa quando Gerli si smarca per l'assist, Paroni è bravo nel respingere senza concedere nemmeno il tap in.

Dopo tante scaramucce, il tutto si decide a 12' dal termine: Schenetti da destra per la torre di Karic, Merkaj sente la trattenuta di Maggioni e crolla in area. Di nuovo rigore e di nuovo Lescano sul dischetto, stavolta Gagno non può nulla per per l'Entella ecco la prima vittoria esterna.

