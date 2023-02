L'Entella passa 3-0 ad Ancona ed è seconda

L'Entella non s'arrende e continua a sperare nel primato, facendo a pezzi l'Ancona e le sue velleità di rincora al podio del girone. Al Del Conero lo scontro quarta-terza finisce 3-0 per i liguri, che ora, sorpassato il Cesena, sono i primi inseguitori della Reggiana, distante 6 punti. Eppure l'Ancona le sue occasioni le crea, anzi è la prima a farsi vedere: Paolucci intercetta Tascone e si lancia verso De Lucia, che ne respinge la conclusione. E ancora Simonetti per Mezzoni, palla sull'esterno rete. Il tacco volante di Parodi che chiama Perucchini alla parata segna l'ingresso nella partita dell'Entella, che poi passa con Tomaselli. Nel primo caso Barlocco lo manda a segno ma è fuorigioco e non vale, al giro dopo ancora Barlocco lo innesca in area e lui, eluso Martina, piazza nel sacco il vantaggio Entella. Che nel resto del primo tempo non andrà oltre a un cross del solito Barlocco sul quale Perucchini smanaccia in anticipo su Zamparo, al contrario di un'Ancona in carica costante. Simonetti a rimorchio per Moretti, destro dalla mezzaluna e palo. Di nuovo Moretti sulla giocata di Melchiorri, stavolta la mira manca del tutto. E prima del riposo ci sono la conclusione da fuori di Martina, De Lucia vola a salvare, e l'assist di Prezioso per la girata appena fuori di De Santis. Con la ripresa invece tornano a vedersi i liguri: Perucchini para il tiro defilato di Zamparo, mentre Merkaj dilapida il lancio in campo aperto di Tascone toccando in curva. Quindi, in 4', l'allungo che ammazza la gara: ancora Merkaj parte verso la porta, sterza su Mondonico e scarica su Perucchini, a rimbalzo Barlocco batte dalla distanza e stavolta l'estremo dorico non è perfetto, offrendo a Zamparo un comodo raddoppio. Barlocco protagonista anche sul tris: è lui a conquistare il fallo da rigore di Simonetti, Merkaj almeno dal dischetto non cicca e cala il sipario. Restano un'occasione per parte: punizione da lontano di Reali, anche qui Perucchini non trattiene e Martina spazza in corner, di là invece Melchiorri per la torre di Simonetti e Spagnoli che va al volo, senza inquadrare.