SERIE C L'Entella raggiunge la Lucchese (1-1), colpo Torres a Carrara (0-1)

L'Entella la riprende all'ultimo giro, ma con la Lucchese è solo pari e adesso la vetta si allontana. Chiavari subito in verticale con Merkaj che prende il tempo a Cucchietti, sul cross pulisce Benassi. La Lucchese mette la testa fuori dal guscio , Rizzo Pinna crossa e Pellizzer intercetta col braccio. Rigore, Mastalli porta avanti la Lucchese. È il momento migliore dei toscani, De Lucia tiene in corsa i suoi prima su Semprini, poi con un miracolo su Bruzzaniti. Prima dell'intervallo occasione per il pari Entella. Zamparo di testa anticipa il difettoso Cucchietti, palla fuori di niente. Ripresa, Morosini alto. Nel finale la Lucchese si rintana e l'Entella spinge a tutta. Cucchietti in angolo sul tiro cross di Meazzi. Poi discesa di Parodi e bella palla forte e tesa. Nessuno raccoglie. Al 90' il sinistro al volo di Favale scaccia l'incubo e regala ai liguri un pari che però non serve più di tanto. A Carrara si interrompe bruscamente la rincorsa dei giallazzurri.

La Torres fa un colpaccio di platino in chiave salvezza. Avvio Carrarese, Giannetti perde l'attimo poi succede di tutto e l'arbitro ferma con la classica confusione. Sassari passa con Campagna che a contatto con Cicconi va giù. Rigore: Scappini ne calcia uno di quelli imparabili. Cambio di fronte, Giannetti prova la furbata e rimedia il giallo per simulazione. Ripresa, Torres a protezione, ma la spintina di Heinz su Bozhanaj non sfugge all'arbitro. Rigore anche per la Carrarese, solo che Energe calcia sul palo. Nel finale assalto all'arma bianca, un altro palo di Capello prima che l'arbitro fermi tutto. E due paratone di Salvato. Omen omen il portiere della Torres tutte e due le volte sul povero Della Latta che ha perso sonno e partita.

