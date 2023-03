L'Entella riapre il campionato col 2-0 sulla Vis Pesaro

Vis Pesaro - Entella

Contro una Vis Pesaro volenterosa e propositiva, all'Entella basta controllare gli estremi della partita per riaprire il campionato. Gol in avvio, gol in chiusura e 2-0 per i liguri, che ringraziano il Rimini e si portano a -2 dalla capolista Reggiana: con gli scontri diretti a favore, alla squadra di Volpe basta un mezzo passo falso granata per prendersi la vetta, con 4 giornate ancora da giocare. Viceversa la Vis se ne resta in zona playout e perde un punto sulla salvezza diretta, che sta a +2 con la coppia Olbia-Torres.

L'Entella come detto parte forte e per sbloccarla ci mette meno di 3': Merkaj per Meazzi che salta Gega e la mette sul palo lungo, dove Corbari brucia Gavazzi per il vantaggio. E ancora liguri a segno sugli sviluppi di un angolo, Paolucci trova il destro vincente da fuori ma sulla traiettoria c'è Merkaj in fuorigioco e l'arbitro annulla, tra le proteste.

Sul raddoppio mancato la sfuriata ospite si arresta e la Vis prende campo, con Borra chiamato al miracolo sulla torsione di testa di Fedato, innescato dalla punizione di St Clair. Quindi incursione dalla sinistra di Gega fermata, in area, dallo sgambetto di Sadiki: il difensore prima sfiora la palla e poi lo abbatte di netto, per l'arbitro tutto in regola.

Con l'intervallo Brevi butta dentro Pucciarelli e De Paola e la Vis continua a comandare le operazioni: punizione di De Paola che Gavazzi prolunga da Fedato, che per fortuna è in fuorigioco visto che manda fuori da zero metri. Poi Pucciarelli s'avventa sull'errore di Paolucci e imbuca, Chiosa rimpalla e replica anche sulla conclusione di De Paola.

L'Entella fatica ma la sistema coi cambi di Volpe, che a loro volta si rivelano azzeccati: dentro Tenkorang, che riceve da Zamparo e mette in area dal lato corto, e dentro Tascone, completamente libero di spedire sotto la traversa il pallone che taglia le gambe alla Vis e riapre del tutto la corsa alla B diretta. In quel che resta, Sadiki non inquadra di testa il corner dello stesso Tascone, mentre Brevi dice qualcosa di troppo dopo un intervento di Fedato su Tenkorang e si becca il rosso.