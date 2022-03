L'Entella rimonta la Pistoiese ed è terza

L'Entella domina, va sotto, rimonta e cala il tris. Pistoiese da subito in affanno, Schenetti per Merkaj, Seculin si allunga in angolo. Il portiere arancione va vicinissimo al suicidio sulla pressione, Merkaj non punisce ed è solo esterno rete. Entella a tutta, ad un passo dal vantaggio: Paolucci la mette, Magrassi entra e da due passi mette fuori. A sorpresa la Pistoiese passa: disastro Borra che coi piedi la da a Bocic: nell'incredulità generale è 0-1. Ripartono i liguri a testa bassa, Karic lanciato a rete, Seculin si allea con la traversa e si salva. Continuano i legni a respingere l'Entella: qui è il palo sulla testa di Sadik. Ripresa e sembra una vera propria maledizione. Seculin prima è miracoloso su Schenetti, ma la parata subito dopo su Lescano è addirittura illegale. A 20 dalla fine il muro crolla: Palmieri sulla testa di Lescano e la rete si gonfia. Il pari da nuova forza ai padroni di casa che vogliono tutto: Merkaj pescato in profondità tocca sotto per superare Seculin. Pistoiese colpita e affondata anche la terza volta. Dai e vai con Meazzi e Karic fa 3-1. L'Entella straripa e torna a vincere.