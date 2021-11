L'Entella risorge ad Ancona (1-3)

La frenata dell'Ancona è prolungata, solo 1 punti nelle ultime 4, ma questa volta la fortuna volta decisamente le spalle ai biancorossi. Fin dall'avvio, quando un rimpallo attiva il contropiede e Bruno interviene così. Arriva l'arbitro col rosso in mano. Espulso il difensore dell'Entella, poi l'assistente con la bandierina alta richiama il direttore che solo a quel punto fischia il fuorigioco annullando il cartellino. Tempo di andar di là e Magrassi gira sottomisura il vantaggio Entella: prima palo e poi gol. Palla al centro e ci risiamo, Capello prova da fuori, Vitali respinge sul corto e Magrassi è ancora lì: è un uno/due che fa malissimo. Ancona ci mette un po' a riorganizzarsi, Paolucci ruba senza finalizzare e poi ancora Capello da fuori, questa volta Vitali è efficace.









Ripresa, la squadra di Colavitto si ritrova e cambia marcia: sul tiro cross di Sereni, Moretti in "estirada" non arriva per un soffio. Spazi in contropiede per i liguri, ma è logico sia così e l'Ancona torna dentro la partita. Percussione centrale di Iannoni che si accentra e sbatte sulla difesa, ma Del Sole fa partire il missile della speranza che toglie il ragno e riapre tutto. Adesso ci credono i padroni di casa, Sereni salta altissimo e il pari è a un passo. Di là altro colpo di testa, questa volta di Coppolaro con Vitali in angolo. Iannoni prova la fortuna da lontano, Borra in due tempi e a proposito di fortuna la pesca Cleur che trova il tocco di Iotti che davvero chiude tutto. Per l'Ancona il momentaccio continua, ma dal secondo tempo segnali di imminente ripresa.