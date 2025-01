SERIE C L'Entella stende anche il Carpi e prova la fuga per la B

Quarta vittoria consecutiva e +5 sulle seconde. L'Entella è in viaggio verso la serie B, a Carpi dimostrazione di forza e compattezza della squadra di Gallo che comanda da subito, Marconi di testa ci arriva, ma non spinge. E sempre dall'angolo lo schema libera Parodi la cui conclusione si perde alta. Prima dell'intervallo Chiavari spacca la partita. Bariti con le mani la mette di giustezza sul movimento di Cribari: fucilata e 0-1. Ripresa con il Carpi che stenta a reagire e finisce sotto i cingoli degli ospiti. Di Noia conclude cadendo, palla a pochi centimetri dal palo.

Arriva il raddoppio della capolista preso di forza da Guiu Vilanova che vince un rimpallo, tiene di fisico e scarica nell'angolo. Tutto praticamente fatto, l'Entella però non si accontenta e continua ad addentare la preda. Sorzi prima respinge Franzoni, poi la traversa rimbalza il sinistro a giro di Casarotto. Sempre Casarotto ha il piede infuocato e a Sorzi tocca fare un altro volo. Il Carpi si vede una volta, Cortesi si infila nel buco e non ha fortuna perché Siaulys rimedia in uscita e poi sulla linea arretra Marconi a salvare tutto. Nel finale arriva il tris, la difesa di casa è molto rivedibile e il flipper porta Casarotto ad imbucare. Finisce con un'abbraccio, l'aereo Entella è decollato con rotta sulla B.

