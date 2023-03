SERIE C L'Entella torna a vincere, 4-1 al San Donato

Dalla grandinata di Cesena l'Entella riemerge e torna a far l'Entella. Ne fa 4 al San Donato che ha provato a stare in partita, ma al 18' già è andato sotto. Cross di Parodi, Faggioli prima la mette giù e poi spacca la porta. Passano altri 10 minuti e il sabato è quasi da archiviare. Fa tutto Tomaselli che non tira benissimo, ma finisce col chiamare Merkaj sul secondo palo. Un tempo praticamente a una porta, sempre Entella con il mobilissimo Tomaselli, Cardelli vola sulla conclusione di Merkaj. Prima dell'intervallo tracce di San Donato. Russo mette in moto Galligani, alto quando si presenta davanti a Borra. Ripresa, Merkaj-Favale combinazione eccellente, meglio ancora il riflesso di Cardelli. E' sempre il portiere ospite a farsi notare: prima schiaffeggia il cross, poi stoppa Merkaj. Dal nulla ecco il San Donato. Rossi da fuori, Borra malissimo, Marzierli lo grazia. E poi arriva il gol che teoricamente riapre. Fallo di Tascone su Russo. Lo stesso Russo si presenta per calciare, bene, il rigore del 2-1. Di lì in poi però è solo Entella. Che la richiude alla fine. Merkaj sbatte prima sulla traversa, poi però Zamparo trova il varco che caccia tutti i cattivi pensieri. C'è spazio anche per il poker e per la gloria personale di Favale. Chiavari ci crede ancora.

